FIFAAC / Festival International du Film d’Architecture et des Aventures constructives Cinéma La Lanterne Bègles

FIFAAC / Festival International du Film d’Architecture et des Aventures constructives Cinéma La Lanterne Bègles vendredi 3 octobre 2025.

FIFAAC / Festival International du Film d’Architecture et des Aventures constructives Vendredi 3 octobre, 20h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T20:30:00 – 2025-10-03T23:00:00

Fin : 2025-10-03T20:30:00 – 2025-10-03T23:00:00

Ouverture le 3 octobre à 20h30 en présence de l’équipe du FIFAAC.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/https-cinemalalanterne-fr-film-islands/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Compétition biennale de films d’architecture et assimilés, organisée du 3 au 5 octobre 2025 au cinéma La Lanterne à Bègles, et qui proposera le meilleur de la production mondiale récente. cinéma bègles

La Lanterne