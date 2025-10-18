FIFAAC – Festival International du Film d’Architecture et des Aventures Constructives Les Glacières de la Banlieue Bordeaux

Samedi 18 octobre, 15h30 Les Glacières de la Banlieue Gironde

Gratuit. Entrée libre, places limitées, réservation conseillée (fifaac.asso@gmail.com)

2025-10-18T15:30:00 – 2025-10-18T17:30:00



Le Festival International du Film d’Architecture et des Aventures Constructives (FIFAAC), en partenariat avec Le Groupe des Cinq, propose la projection de deux documentaires :

« Point of Origin » de Frans Parthesius (Pays-Bas, 2023, 46′)

« Tour, ponts, gares : Le génie d’Eiffel révélé » de Thierry Fessard & Hugo Hernandez (France, 2023, 51′)

Les Glacières de la Banlieue 121 avenue Alsace Lorraine, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 08 08 88 http://groupedescinq.fr En 1990, Jean de Giacinto sauva ce hangar industriel de la destruction pour en faire un lieu d’expositions d’art contemporain. Ainsi, cet édifice du XIXe siècle a accueilli de nombreux artistes au cours des deux dernières décennies.

Ce lieu, qui interpelle par son originalité, abrite depuis 2005 l’agence d’architecture de Jean de Giacinto ainsi que l’association « Groupe des Cinq ». Bus 3 : arrêt Grand Lebrun. Bus 15 et 41 arrêt place Lopez. Station V3 Grand Lebrun. Parking libre à proximité.



