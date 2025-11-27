FIFAVA #19 Théâtre Quintaou Anglet

FIFAVA #19

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-30

2025-11-27

19ème édition du FIFAVA, festival international du court-métrage d’Anglet.

39 films courts en compétition, ont été sélectionnés et répartis dans trois catégories animation, documentaire et fiction.

Cette année s’annonce comme un cru de grande qualité près de 380 courts-métrages (professionnels et amateurs) ont été visionnés pour concourir à l’édition 2025. Six prix sont décernés dont le Grand Prix du Genêt d’Or, le Prix du public et le Prix de la Ville d’Anglet.

3 membres composent le jury

– Pascale Mompez, réalisatrice.

– Nicolas Paban, réalisateur.

– Pablo Pico, musicien.

Un festival sous la direction artistique d’Olivier Legrand.

Président du FIFAVA Lionel Charpy. .

