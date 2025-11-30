FIFAVA #19 Programme jeune public Théâtre Quintaou Anglet

FIFAVA #19 Programme jeune public

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Projection d’une sélection de 6 courts métrages proposée aux familles, dans le cadre du FIFAVA.

Films présentés

– La légende du colibri, de Morgan Devos (9’30, 2025)

– Poisson nuage, de Noé Garcia (5’47, 2025)

– Il était une fois à Dragonville, de Marika Herz (9’15, 2024)

– La chose dont j’avais peur, de Jhonatan Luiz (9’11, 2025)

– Au calme les cigales, de l’Ecole Rubika (5’11, 2024)

– Polo sans bobo, de Sophie Castaignede (26’00, 2025)

Tout public à partir de 7 ans.

Prix Jeune Public

Pour la première fois, le festival crée le Prix Jeune Public , une belle occasion d’impliquer les enfants dans la découverte du cinéma et du court métrage.

À l’issue de la séance, les jeunes spectateurs pourront voter pour leur film préféré.

Le Prix Jeune Public sera ensuite remis au réalisateur lauréat, lors de la cérémonie officielle aux côtés de tous les autres prix du festival. .

