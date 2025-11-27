FIFAVA #19 Santé mentale et prévention du risque suicidaire Théâtre Quintaou Anglet

FIFAVA #19 Santé mentale et prévention du risque suicidaire

Soirée spéciale Comment préserver et prendre en charge les ados qui veulent se faire du mal ?

L’équipe du FIFAVA, et la Ville d’Anglet, proposent un ciné-débat avec la diffusion de 47 pouces qui sera suivie d’un débat.

L’objectif de cette soirée est de sensibiliser le grand public sur la santé psychologique des ados ainsi que le repérage et la prise en charge des ados sur notre territoire.

A l’issue de la projection, un échange avec la salle sera animé par la radio Ici Pays Basque.

En présence de

– Docteur Xavier Pommereau Psychiatre, spécialiste de l’adolescence.

– Malica Hervé Paire aidante en santé mentale, Clinique Caradoc.

– Pascale Mompez Réalisatrice.

– Ttotte Darguy DIrecteur de la radio Ici Pays Basque. .

