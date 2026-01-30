FIFCA 2026 Cinéma de la Cité Angoulême
FIFCA 2026 Cinéma de la Cité Angoulême jeudi 5 mars 2026.
FIFCA 2026
Cinéma de la Cité 60 avenue de Cognac Angoulême Charente
Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-08
2026-03-05
Le Festival International du Film Court d’Angoulême revient début mars ! Durant 4 jours, venez découvrir plus de 70 films énergiques et surprenants !
Cinéma de la Cité 60 avenue de Cognac Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 30 42 05
English :
The Angoulême International Short Film Festival returns in early March! Over 4 days, discover more than 70 energetic and surprising films!
