FIFCA 2026 Cinéma de la Cité Angoulême

FIFCA 2026

Cinéma de la Cité

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-08

Le Festival International du Film Court d’Angoulême revient début mars ! Durant 4 jours, venez découvrir plus de 70 films énergiques et surprenants !

Cinéma de la Cité 60 avenue de Cognac Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 30 42 05

English :

The Angoulême International Short Film Festival returns in early March! Over 4 days, discover more than 70 energetic and surprising films!

