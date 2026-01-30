FIFCA 2026 Cinéma de la Cité Angoulême

FIFCA 2026 Cinéma de la Cité Angoulême jeudi 5 mars 2026.

FIFCA 2026

Cinéma de la Cité 60 avenue de Cognac Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-08

Date(s) :
2026-03-05

Le Festival International du Film Court d’Angoulême revient début mars ! Durant 4 jours, venez découvrir plus de 70 films énergiques et surprenants !
  .

Cinéma de la Cité 60 avenue de Cognac Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 30 42 05 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Angoulême International Short Film Festival returns in early March! Over 4 days, discover more than 70 energetic and surprising films!

L’événement FIFCA 2026 Angoulême a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême