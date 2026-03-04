FIFDH x Blast : Alice au pays des colons, Théâtre Pitoëff, Genève

FIFDH x Blast : Alice au pays des colons Samedi 14 mars, 20h00 Théâtre Pitoëff

Tous les tarifs sont sur https://fifdh.org/festival/programme/2026/event/fifdh-x-blast-alice-au-pays-des-colons/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T20:00:00+01:00 – 2026-03-14T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T20:00:00+01:00 – 2026-03-14T23:00:00+01:00

En Cisjordanie, Alice Kisiya, originaire de Bethléem et détentrice de la nationalité israélienne, retourne chaque jour sur la terre familiale confisquée par les colons israélien·nes protégé·es par l’armée. À quelques kilomètres, Alaa Nasr refuse de quitter son village encerclé et menacé. En suivant leurs quotidiens, le film révèle deux formes de résistance et donne à voir la réalité de deux Palestinien·nes confronté·es à la dépossession et à la violence de l’occupation israélienne.

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève

En Cisjordanie, la colonisation entraîne violences, confiscations de terres et restrictions d’accès aux ressources. Projection-débat en partenariat avec Blast, autour du film Alice au pays des colons. Décolonisation Journalisme

