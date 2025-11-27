Figaro on air Abbeville

Figaro on air

Rue du Moulin Quignon Abbeville Somme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 14:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-27 2025-11-28

Cie Des Petits Pas dans les Grands

Ce soir, Emilie Adlar dans son émission Chuchote-moi à l’oreille aborde frontalement la question du consentement et du droit de cuissage, entre droit mythique et oppression réelle, offrant une véritable tribune aux protagonistes de l’histoire et un espace sonore pour que se déploie l’intrigue. Le Comte Almaviva désire Suzanne. Pour tenter de parvenir à ses fins, il va essayer de la contraindre par la flatterie, le chantage, l’intimidation. Les intentions du comte ne sont un secret pour personne, tous en parlent ouvertement, tentant d’empêcher le drame par la ruse et déployant intrigue sur intrigue pour empêcher les dessins du comte de se réaliser. Dans un dispositif immersif, casques sur les oreilles, les spectateurs découvrent ou redécouvrent cette oeuvre fondatrice de notre patrimoine littéraire qui se fait entendre différemment, ouvrant la voie et la voix à l’imagination, à la sensibilité et au sens critique.

Spectacle en tournée décentralisée de la Comédie de Picardie

Rue du Moulin Quignon Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

Cie Des Petits Pas dans les Grands

Tonight, Emilie Adlar?s show Chuchote-moi à l?oreille tackles head-on the question of consent and the droit de cuissage, between mythical right and real oppression, offering a genuine platform for the story?s protagonists and a sound space for the plot to unfold. Count Almaviva desires Suzanne. To achieve his ends, he tries to coerce her through flattery, blackmail and intimidation. The Count?s intentions are no secret, and everyone speaks openly about them, trying to prevent the drama through trickery, and deploying plot after plot to prevent the Count?s designs from coming to fruition. In an immersive setting, with headphones on, spectators discover or rediscover this seminal work of our literary heritage, which is heard in a new way, opening the way and the voice to the imagination, sensitivity and critical sense.

Decentralized tour of the Comédie de Picardie

German :

Cie Des Petits Pas dans les Grands (Die kleinen Schritte in den großen Schritten)

Heute Abend befasst sich Emilie Adlar in ihrem Programm Flüster mir ins Ohr frontal mit der Frage der Zustimmung und dem droit de cuissage , zwischen mythischem Recht und realer Unterdrückung, und bietet den Protagonisten der Geschichte eine echte Bühne und einen Klangraum, in dem sich die Handlung entfalten kann. Graf Almaviva begehrt Susanna. Um sein Ziel zu erreichen, wird er versuchen, sie durch Schmeichelei, Erpressung und Einschüchterung zu zwingen. Die Absichten des Grafen sind für niemanden ein Geheimnis, alle sprechen offen darüber und versuchen, das Drama mit List zu verhindern, indem sie eine Intrige nach der anderen entfalten, um die Pläne des Grafen zu verhindern. In einer immersiven Umgebung, mit Kopfhörern auf den Ohren, entdecken oder wiederentdecken die Zuschauer dieses Gründungsstück unseres literarischen Erbes, das auf andere Weise zu hören ist und den Weg und die Stimme der Fantasie, der Sensibilität und des kritischen Sinns öffnet.

Aufführung auf dezentralisierter Tournee der Comédie de Picardie

Italiano :

Cie Des Petits Pas dans les Grands

Questa sera, il programma di Emilie Adlar Chuchote-moi à l’oreille affronta di petto la questione del consenso e del droit de cuissage, tra diritto mitico e oppressione reale, offrendo una vera e propria piattaforma ai protagonisti della storia e uno spazio sonoro per lo svolgimento della trama. Il conte Almaviva desidera Susanna. Per raggiungere i suoi scopi, cercherà di costringerla con lusinghe, ricatti e intimidazioni. Le intenzioni del Conte non sono un segreto per nessuno e tutti ne parlano apertamente, cercando di prevenire il dramma con inganni e mettendo in atto una trama dopo l’altra per impedire che i piani del Conte si realizzino. In un ambiente immersivo, con le cuffie, il pubblico scopre o riscopre quest’opera fondante del nostro patrimonio letterario, che viene ascoltata in modo diverso, aprendo la strada e la voce all’immaginazione, alla sensibilità e al senso critico.

Spettacolo in tournée decentralizzato della Comédie de Picardie

Espanol :

Cie Des Petits Pas dans les Grands

Esta noche, el programa de Emilie Adlar Chuchote-moi à l’oreille aborda de frente la cuestión del consentimiento y el droit de cuissage, entre el derecho mítico y la opresión real, ofreciendo una auténtica plataforma a los protagonistas de la historia y un espacio sonoro para el desarrollo de la trama. El conde Almaviva desea a Susanna. Para conseguir sus fines, intentará coaccionarla mediante la adulación, el chantaje y la intimidación. Las intenciones del Conde no son un secreto para nadie, y todos hablan de ellas abiertamente, tratando de evitar el drama mediante artimañas y desplegando un complot tras otro para impedir que los planes del Conde lleguen a buen puerto. En un marco inmersivo, con los auriculares puestos, el público descubre o redescubre esta obra fundacional de nuestro patrimonio literario, que se escucha de otra manera, abriendo el camino y la voz a la imaginación, la sensibilidad y el sentido crítico.

Espectáculo en gira descentralizada de la Comédie de Picardie

L’événement Figaro on air Abbeville a été mis à jour le 2025-07-18 par OT DE LA BAIE DE SOMME