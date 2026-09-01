Informations pratiques

Cardaillac

Figeac Rogaine O’Célé à Cardaillac

Salle des fêtes Cardaillac Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 11:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Cette édition reste dans la continuité de l’année précédente avec une course libre en binôme

Cette édition reste dans la continuité de l’année précédente avec une course libre en binôme. Les coureurs évolueront sur des terrains mixtes en passant par des zones urbaines et plus sauvages en forêt.

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Salle des fêtes Cardaillac 46100 Lot Occitanie +33 6 74 56 47 90

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English :

This edition continues in the same vein as last year, featuring a free race in pairs

L’événement Figeac Rogaine O’Célé à Cardaillac Cardaillac a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Figeac