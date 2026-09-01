Figeac Rogaine O’Célé à Cardaillac Cardaillac
samedi 17 octobre 2026 · Cardaillac
Informations pratiques
Cardaillac
Figeac Rogaine O’Célé à Cardaillac
Salle des fêtes Cardaillac Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 11:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Cette édition reste dans la continuité de l’année précédente avec une course libre en binôme
Cette édition reste dans la continuité de l’année précédente avec une course libre en binôme. Les coureurs évolueront sur des terrains mixtes en passant par des zones urbaines et plus sauvages en forêt.
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Salle des fêtes Cardaillac 46100 Lot Occitanie +33 6 74 56 47 90
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English :
This edition continues in the same vein as last year, featuring a free race in pairs
L’événement Figeac Rogaine O’Célé à Cardaillac Cardaillac a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Figeac