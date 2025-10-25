Figeac Rogaine O’Célé Planioles
Figeac Rogaine O’Célé Planioles samedi 25 octobre 2025.
Figeac Rogaine O’Célé
Le Bourg Planioles Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 15:00:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Course d’orientation pédestre en équipe, la Rogaine propose une expérience sportive immersive entre villages et nature
Course d’orientation pédestre en équipe, la Rogaine propose une expérience sportive immersive entre villages et nature. Ouverte aux novices comme aux experts, cette épreuve met l’accent sur l’autonomie, la stratégie de parcours et la convivialité. Les équipes de 2 à 5 participants partent à la découverte de cartes variées et terrains contrastés dans un cadre naturel remarquable.
Ouvert à tous, dès 16 ans en autonomie (plus jeunes accompagnés)
Prêt à relever le défi ? Préparez vos boussoles et votre esprit d’équipe ! .
Le Bourg Planioles 46100 Lot Occitanie +33 6 74 56 47 90
English :
A team orienteering race, the Rogaine offers an immersive sporting experience between villages and nature
German :
Der Rogaine ist ein Orientierungslauf zu Fuß für Teams, der ein immersives Sporterlebnis zwischen Dörfern und Natur bietet
Italiano :
Gara di orienteering a squadre, la Rogaine offre un’esperienza sportiva coinvolgente tra villaggi e natura
Espanol :
Carrera de orientación por equipos, la Rogaine ofrece una experiencia deportiva envolvente entre pueblos y naturaleza
L’événement Figeac Rogaine O’Célé Planioles a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Figeac