FIGHT CLUB CASCABEL Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Projet issu de la rencontre entre Annab’L et Paillette’s, deux DJ nantais.Il y a deux ans ils commencent à travailler ensemble.De là naît une idée, un concept, un nouveau format !!! Une envie, un désir profond mais surtout la conviction d’avoir trouvé chacun leur moitié sonore !Ils vous présentent aujourd’hui le fruit de leur travail sur quatre platines en face to face.Ils n’ont pas voulu nous en dire plus… Mais ils vous porteront dans leur univers décalé qui mêle musique déjantée et musique électronique aux basses incisives pour une immersion totale en format boiler room.Êtes vous prêt pour la grande battle ?https://www.instagram.com/dj.fightclub?igsh=MTRieXhmcHNnNm05dQ%3D%3D&utm_source=qrhttps://on.soundcloud.com/y6OVT07SSG95U9Em08

CASCABEL Nantes 44000