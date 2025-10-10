Fight Night Palais des Sports Marseille 9e Arrondissement

Vendredi 10 octobre 2025 à partir de 18h. Palais des Sports 81 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12.2 – 12.2 – 88 EUR

Début : 2025-10-10 18:00:00

Le Palais des Sports accueille la 10e édition de la Fast Night, spécial ring et cage.

Venez vivre la première soirée en France ring et cage, dédiée à la boxe anglaise, au MMA et au K1 !





Avec 5 ceintures prestigieuses en jeu, IBF, WBC, WAKO, FFB, ne manquez pas cet événement exceptionnel qui promet des combats spectaculaires dans une ambiance électrisante.

Réservez vos places dès maintenant et soyez témoin de l’histoire du sport !





Cette nouvelle édition est une spéciale ring et cage. .

English :

The Palais des Sports hosts the 10th edition of Fast Night, a ring and cage special.

German :

Im Palais des Sports findet die 10. Ausgabe der Fast Night statt, die sich speziell mit Ring und Käfig beschäftigt.

Italiano :

Il Palais des Sports ospita la decima edizione della Fast Night, un evento speciale su ring e gabbia.

Espanol :

El Palais des Sports acoge la 10ª edición de Fast Night, un evento especial sobre ring y jaula.

