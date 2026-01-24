FIGL FESTIVAL INTERNATIONAL DE GUITARE DE LUCHON

Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-18

Au cœur de Luchon, ville des Pyrénées, entre montagnes et douceur thermale, la guitare s’invite sous toutes ses formes. Trois soirs durant, trois lieux du centre-ville accueilleront une programmation placée sous le signe de la diversité et de la guitare plurielle…

Folk acoustique, finger-picking, flamenco, musiques classiques d’Espagne, de France et d’Amérique latine, chanson…

Les cordes vibreront, les styles dialogueront, les frontières s’effaceront.

Les artistes de cette première édition seront révélés très prochainement…

Un voyage musical riche, ouvert et lumineux, à l’image de Luchon, FIGL la guitare au sommet !

Michel Dalle Ave Direction artistique et programmation .

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie

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English :

In the heart of the Pyrenean town of Luchon, between the mountains and the mildness of the spa, the guitar is invited in all its forms. For three evenings, three venues in the town center will be hosting a program dedicated to the diversity and diversity of the guitar?

L’événement FIGL FESTIVAL INTERNATIONAL DE GUITARE DE LUCHON Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-01-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE