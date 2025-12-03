FIGRA – PASS FESTIVALIER – CINEMA LE MAJESTIC Douai

FIGRA – PASS FESTIVALIER Début : 2026-03-30 à 00:00. Tarif : – euros.

FIGRA FESTIVAL – PASS DECOUVERTEDu 30 Mars au 04 Avril 2026 CONTREMARQUE A ECHANGER SUR PLACE.Contenu du Pass Festivalier :- Accès illimité aux projections, débats, masterclass, rencontres- exposition photos- vidéothèque- soirée d’ouverture sans cocktail- soirée de clôture sans cocktail- (option de 10€) soirée théâtre documentaire (à régler sur place)- tarif réduit pour les repas- (option de 10€) pour le coffret cadeau (à régler sur place)Contenu du Pass Festivalier ETUDIANT : (sur présentation du justificatif)- Accès illimité aux projections, débats, masterclass, rencontres- exposition photos- vidéothèque- soirée d’ouverture sans cocktail- soirée de clôture sans cocktail- (option de 5€) soirée théâtre documentaire (à régler sur place)- tarif réduit pour les repasLe FiGRA – Festival International du Grand Reportage d’Actualité et du documentaire de société met à l’honneur, depuis plus de trente ans, le meilleur du grand reportage et du documentaire de société venu du monde entier.Pendant plusieurs jours, le public, les journalistes, les étudiants et les professionnels de l’audiovisuel se retrouvent autour de projections, débats, rencontres, expositions et ateliers pour mieux comprendre notre monde à travers le regard des auteurs et des réalisateurs.Le FiGRA défend une programmation exigeante et citoyenne, centrée sur l’humain, l’investigation et la liberté d’informer.L’événement est aussi un lieu d’échanges privilégié entre le public et les acteurs du reportage : réalisateurs, journalistes, producteurs, associations et médias.Restauration sur place au chapiteau du Festival ( espace détente et restauration )

CINEMA LE MAJESTIC 600 BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE 59500 Douai 59