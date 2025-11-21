Figure danse & judo La Zampa Saint-Céré

Figure danse & judo La Zampa Saint-Céré vendredi 21 novembre 2025.

Figure danse & judo La Zampa

18 avenue du docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : 8 – 8 – 14 EUR

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21 21:30:00

2025-11-21

Danse contemporaine, judo et musique live se mêlent dans une conversation entre élan, renversement et chute

Danse contemporaine, judo et musique live se mêlent dans une conversation entre élan, renversement et chute. Pour repenser le rapport à l’autre, dans une exploration des lois du judo

Sur réservation , à partir de 14 ans .

18 avenue du docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

Contemporary dance, judo and live music mingle in a conversation between momentum, reversal and fall

Zeitgenössischer Tanz, Judo und Live-Musik verschmelzen in einer Konversation zwischen Schwung, Umkehrung und Fall

Danza contemporanea, judo e musica dal vivo si combinano in una conversazione tra slancio, inversione e caduta

Danza contemporánea, judo y música en directo se combinan en una conversación entre impulso, inversión y caída

