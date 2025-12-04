FIGURE.S

Marvejols Lozère

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Sur le plateau, un musicien et deux comédiens hors normes performent autour de l’œuvre de William Shakespeare. Quatre figures shakespeariennes reviennent du pays des morts pour témoigner de leurs histoires de pouvoir, d’amour et de folie.

Sur le plateau, un musicien et deux comédiens hors normes performent autour de l’œuvre de William Shakespeare. Quatre figures shakespeariennes reviennent du pays des morts pour témoigner de leurs histoires de pouvoir, d’amour et de folie.

Dans une ambiance de fête foraine, les portes claquent, les armoires s’ouvrent et se referment sur ces quatre Figure.S. Désormais fantômes de leur sanglant passé, Hamlet, Macbeth, Richard III et Lear réapparaissent le temps d’un instant. À la fois acteurs et prisonniers de leurs tourments intérieurs, ils reconstituent les scènes de leurs crimes. Sous la forme de courts poèmes dramatiques monologués, on entre dans l’intimité captivante de ces quatre personnages monstrueux

Une mise en scène signée Philippe Flahaut qui plonge le public dans une atmosphère immersive et musicale, en plein cœur des tourments shakespeariens. Une occasion unique de redécouvrir ces classiques sous un autre angle, interrogeant ainsi les notions de différence et d’universalité. .

Marvejols 48100 Lozère Occitanie letrianon@cc-gevaudan.fr

English :

On stage, a musician and two extraordinary actors perform around the work of William Shakespeare. Four Shakespearean figures return from the land of the dead to tell their stories of power, love and madness.

L’événement FIGURE.S Marvejols a été mis à jour le 2025-12-04 par Conseil Départemental