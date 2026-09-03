FIGURES ARGENTINES – Quatuor VOCE et Jean-Baptiste Henry – Bandonéon Théâtre Blossac Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

FIGURES ARGENTINES – Quatuor VOCE et Jean-Baptiste Henry – Bandonéon

Théâtre Blossac 80 Boulevard BLOSSAC Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 16:00:00

fin : 2026-11-15 16:30:00

Date(s) :

2026-11-15

Ce soir, nous vous proposons un panorama subjectif des musiques argentines, aux côtés de notre complice Jean-Baptiste Henry au bandonéon.

Venez découvrir ce vaste programme aux timbres et couleurs variées. Où l’on entend des échos, parfois déformés, du tango, mais aussi des moins connues zamba, chacarera, cueca, baguala…

**Bon voyage en compagnie de nos Figures Argentines ! »** .

Théâtre Blossac 80 Boulevard BLOSSAC Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54

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English : FIGURES ARGENTINES – Quatuor VOCE et Jean-Baptiste Henry – Bandonéon

L’événement FIGURES ARGENTINES – Quatuor VOCE et Jean-Baptiste Henry – Bandonéon Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne