FIGURES ARGENTINES – SALLE DES CHARPENTES Asnieres Sur Oise

Début : 2026-04-05 à 15:30.

LE FESTIVAL DE ROYAUMONT – ÉDITION 2025FIGURES ARGENTINES – SALLE DES CHARPENTES Le 05 avril 2026 – 15:30Durée : 01h20A partir de 10 ans. Dix ans après un concert impromptu avec Dino Saluzzi, le guitariste argentin Pablo Márquez revient à Royaumont à l’invitation du Quatuor Voce. Le tango, cette inimitable « pensée triste qui se danse », est bien sûr évoqué, au travers de la voix du légendaire Carlos Gardel ou de la folle inventivité d’Astor Piazzolla. Mais, ailleurs, que de découvertes ! Quelle évolution entre le Quatuor n°1 des débuts d’Alberto Ginastera et son chef-d’œuvre ultime qu’est la Sonate pour guitare ! Quel lyrisme bourru dans la Vidala para mi sombra! Quelle passion de la part du Quatuor Voce, qui a commandé une œuvre et de nouveaux arrangements !

SALLE DES CHARPENTES . 95270 Asnieres Sur Oise 95