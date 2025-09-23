Figures du monstres dans l’art occidental Salle de conférences de la médiathèque Mâcon
Figures du monstres dans l’art occidental
Salle de conférences de la médiathèque 23 Rue de la République Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-09-23 19:00:00
fin : 2025-09-23
2025-09-23
Comment les artistes à travers les âges ont-ils donné corps aux mythes et aux monstres qui les habitent ? Qu’incarnent les monstres ? Comment sont-ils figurés ? .
