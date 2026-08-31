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AGENDA · Chaintré

Figures équestres Chemin du Roy de Croix Chaintré

samedi 10 juillet 2027 · Chemin du Roy de Croix · Chaintré

Informations pratiques

Début
samedi 10 juillet 2027
Fin
vendredi 9 juillet 2027
Heure de début
22:00:00
Lieu
Chemin du Roy de Croix
Adresse
Centre équestre de Mâcon Chaintré
Ville
71570 Chaintré
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Chaintré

Figures équestres

Chemin du Roy de Croix Centre équestre de Mâcon Chaintré Chaintré Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-07-09 22:00:00
fin : 2027-07-09

Date(s) :
2027-07-09

Programme Coppélia (extraits), Léo Delibes.

Quand la grâce de l’art équestre rencontre la magie de la musique symphonique. Le temps d’une soirée estivale, le Centre équestre de Mâcon Chaintré se métamorphose en une scène majestueuse pour un spectacle inédit, où les chevaux deviennent les véritables danseurs de ce ballet.
L’orchestre interprète les pages les plus pétillantes et colorées de Coppélia de Léo Delibes. La richesse mélodique et la précision rythmique de ce chef-d’œuvre offrent un écrin sonore sur mesure aux cavaliers et à leurs montures. Au rythme des valses et des mazurkas, les figures de dressage, les pas et les allures épousent la respiration de l’orchestre, créant un dialogue fascinant entre la noblesse de l’animal et l’élégance symphonique.
Distribution
En partenariat avec l’école d’équitation du centre équestre de Mâcon-Chaintré.
Orchestre Symphonique de Mâcon. Direction David Hurpeau.
Dans le cadre de l’Eté frappé.   .

Chemin du Roy de Croix Centre équestre de Mâcon Chaintré Chaintré 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 34 13 21  c.longepierre@mb-agglo.com

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English : Figures équestres

L’événement Figures équestres Chaintré a été mis à jour le 2026-08-31 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès