Figures équestres Chemin du Roy de Croix Chaintré

Informations pratiques

Chaintré

Figures équestres

Chemin du Roy de Croix Centre équestre de Mâcon Chaintré Chaintré Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-07-09 22:00:00

fin : 2027-07-09

Date(s) :

2027-07-09

Programme Coppélia (extraits), Léo Delibes.

Quand la grâce de l’art équestre rencontre la magie de la musique symphonique. Le temps d’une soirée estivale, le Centre équestre de Mâcon Chaintré se métamorphose en une scène majestueuse pour un spectacle inédit, où les chevaux deviennent les véritables danseurs de ce ballet.

L’orchestre interprète les pages les plus pétillantes et colorées de Coppélia de Léo Delibes. La richesse mélodique et la précision rythmique de ce chef-d’œuvre offrent un écrin sonore sur mesure aux cavaliers et à leurs montures. Au rythme des valses et des mazurkas, les figures de dressage, les pas et les allures épousent la respiration de l’orchestre, créant un dialogue fascinant entre la noblesse de l’animal et l’élégance symphonique.

Distribution

En partenariat avec l’école d’équitation du centre équestre de Mâcon-Chaintré.

Orchestre Symphonique de Mâcon. Direction David Hurpeau.

Dans le cadre de l’Eté frappé. .

Chemin du Roy de Croix Centre équestre de Mâcon Chaintré Chaintré 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 34 13 21 c.longepierre@mb-agglo.com

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English : Figures équestres

L’événement Figures équestres Chaintré a été mis à jour le 2026-08-31 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès