Figures imposées, figures libres Cosmopolis Nantes jeudi 2 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-02 18:30 – 20:30

Gratuit : non Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Le projet Figures imposées, figures libres offre une immersion sensible dans le parcours de Ludivine Malle, ancienne athlète de roller artistique. À travers des photographies intimistes et un travail en clair-obscur, la photographe nantaise Nathalie Champagne retrace la dernière saison sportive de Ludivine et les mois qui ont suivi sa retraite, mettant en lumière sa résilience face aux violences sexuelles subies pendant des années de la part de son entraîneur. Initiée en 2022, cette série marque le premier projet au long cours de l’autrice. Depuis 2024, elle a été présentée dans plusieurs festivals et lieux prestigieux, notamment au Festival L’Œil Urbain à Corbeil-Essonnes, aux Nuits Photographiques de Pierrevert, à la MC2 de Grenoble, à la Maison Européenne de la Photographie à Paris et à la Maison des Photographes de l’UPP. Le livre Figures imposées, figures libres est la première publication de Nathalie Champagne, éditée par les éditions Photopaper et préfacée par Sylvie Hugues, directrice artistique et correspondante à l’Académie des Beaux-Arts. L’Espace Cosmopolis est le premier lieu à avoir accueilli ce projet en 2023. Il accueille à nouveau Ludivine Malle et Nathalie Champagne pour la soirée de lancement du livre.Au programme de cette soirée :- Diffusion d’un film photographique issu du projet- Table ronde avec des experts autour des thématiques abordées dans le livre : résilience, violences sexuelles dans le sport, libération de la parole- Présentation du livre et séance de dédicaceCette soirée, en présence de Ludivine Malle et Nathalie Champagne, sera l’occasion d’échanger, de poser vos questions et de célébrer ensemble cette aventure humaine et artistique.

