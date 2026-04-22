Béduer

Fi’jazz, concert de restitution des écoles de musiques du Lot à Béduer

château Béduer Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 19:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Ce concert de restitution de la médiation Jazz dans le cadre du Festival de Jazz Fi'jazz en partenariat avec l’Association Envie de Jazz , Lot of Jazz les Ateliers Jazz des Ecoles de Musique du Lot et les Ecoles de Musique du Lot.

Ce concert de restitution de la médiation Jazz dans le cadre du Festival de Jazz Fi'jazz en partenariat avec l’Association Envie de Jazz , Lot of Jazz les Ateliers Jazz des Ecoles de Musique du Lot et les Ecoles de Musique du Lot.

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château Béduer 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 78 87 administration@eim-figeac.fr

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English :

This is the final concert of the Jazz mediation as part of the Fi'jazz Jazz Festival in partnership with the Association Envie de Jazz , Lot of Jazz the Ateliers Jazz des Ecoles de Musique du Lot and the Ecoles de Musique du Lot.

L’événement Fi’jazz, concert de restitution des écoles de musiques du Lot à Béduer Béduer a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Figeac