Lille

Fil de soi par la Compagnie de la Vache bleue

32 rue de la Monnaie Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 10:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Spectacle pour les tout-petits et leurs parents Fil de soi par la Compagnie de la Vache bleue. Une petite envolée poétique sur la confiance. La confiance que l’on accorde à l’autre et qui se façonne et se tisse dès la naissance, pour pouvoir bien grandir dans un environnement serein. Comme un lien, un fil qui nous lie… Par Marie Prete, comédienne et conteuse

Spectacle pour les tout-petits et leurs parents Fil de soi par la Compagnie de la Vache bleue. Une petite envolée poétique sur la confiance. La confiance que l’on accorde à l’autre et qui se façonne et se tisse dès la naissance, pour pouvoir bien grandir dans un environnement serein. Comme un lien, un fil qui nous lie… Par Marie Prete, comédienne et conteuse .

32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr

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English :

Show for toddlers and their parents Fil de soi by Compagnie de la Vache bleue. A little poetic flight of fancy about trust. The trust we place in others, which is shaped and woven from birth, so that we can grow up in a serene environment. Like a link, a thread that binds us together… By Marie Prete, actress and storyteller

L’événement Fil de soi par la Compagnie de la Vache bleue Lille a été mis à jour le 2026-05-27 par Hauts-de-France Tourisme