FIL.M à la Tour de l’Europe Mulhouse

FIL.M à la Tour de l’Europe
3 boulevard de l’Europe Mulhouse Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-09-20 20:00:00
fin : 2025-09-21 23:59:00
2025-09-20
À l’occasion de Mulhouse, 800 ans d’histoires, le collectif Pi-node invite le groupe Laps. Ils réalisent une mise en lumière dynamique qui consiste à transformer la Tour de l’Europe en phare et horloge lumineuse géante et spectaculaire, qui ponctue et magnifie le passage du temps. Ondes lumineuses, ondes radiophoniques, ondes temporelles… 0 .
3 boulevard de l’Europe Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr
