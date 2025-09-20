FIL.M à la Tour de l’Europe Mulhouse

FIL.M à la Tour de l’Europe Mulhouse samedi 20 septembre 2025.

FIL.M à la Tour de l’Europe

3 boulevard de l’Europe Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 20:00:00

fin : 2025-09-21 23:59:00

Date(s) :

2025-09-20

À l'occasion de Mulhouse, 800 ans d'histoires, le collectif Pi-node invite le groupe Laps. Ils réalisent une mise en lumière dynamique qui consiste à transformer la Tour de l'Europe en phare et horloge lumineuse géante et spectaculaire, qui ponctue et magnifie le passage du temps. Ondes lumineuses, ondes radiophoniques, ondes temporelles…

3 boulevard de l’Europe Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

