Fil & Soi, l’atelier de tissage de Martine Klein STESF 2025 Atelier Fil & Soi Chez Martine Klein Bannalec

Atelier Fil & Soi Chez Martine Klein 11 Kercabon Vras Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-10-23 14:00:00

fin : 2025-10-26 16:00:00

Date(s) :

2025-10-23

Martine Klein, Tisserande d’Art, accueille les visiteurs dans son atelier accolé à sa maison d’habitation. Elle leur explique le déroulement de création d’une pièce tissée à partir du fil choisi.

Tout est passé en revue le métier et ses différentes parties, la création de l’armure (dessin du tissu), l’ourdissage, le montage du métier à tisser à bras (de la mise en ensouple, l’enlissage, l’empeignage à la création de la chaîne ), les fils de l’atelier, rangés par coloris dans leurs casiers, les accessoires utiles pour le tissage, jusqu’aux différentes pièces tissées qui ont déjà été créées.

Martine Klein effectue une démonstration de tissage à la main et répond aux questions posées par les visiteurs. Chacun peut s’imprégner de l’ambiance de l’atelier et découvrir les pièces déjà tissées exposées.

⚠️ Minimum 3 personnes inscrites pour qu’ait lieu la visite.

♿ Entreprise non accessible aux personnes en situation de handicap moteur. .

Atelier Fil & Soi Chez Martine Klein 11 Kercabon Vras Bannalec 29380 Finistère Bretagne

