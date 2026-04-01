Filage de laine Ecomusée Ker Dreger Plouigneau
Filage de laine Ecomusée Ker Dreger Plouigneau mercredi 22 avril 2026.
Filage de laine
Ecomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 16:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Un atelier filage prévu pour tous les curieux et curieuses qui se demandent comment on passe de la toison du mouton à la pelote. Venez échanger à l’Ecomusée de Plouigneau pour avoir réponse à toutes vos questions !
Sur réservation. .
Ecomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80
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English : Filage de laine
L’événement Filage de laine Plouigneau a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BAIE DE MORLAIX