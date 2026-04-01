Filage de laine Ecomusée Ker Dreger Plouigneau

Filage de laine

Ecomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Un atelier filage prévu pour tous les curieux et curieuses qui se demandent comment on passe de la toison du mouton à la pelote. Venez échanger à l’Ecomusée de Plouigneau pour avoir réponse à toutes vos questions !

Sur réservation. .

Ecomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80

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English : Filage de laine

L’événement Filage de laine Plouigneau a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BAIE DE MORLAIX