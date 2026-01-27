Filaj Lokuon Locuon Ploërdut

Filaj Lokuon

Locuon Ancienne école Ploërdut Morbihan

Début : 2026-02-22 14:30:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Il reste juste un mois pour répéter une chanson, apprendre un conte en breton ou performer un morceau de musique si tu veux participer pleinement au filaj de Lokuon. Ou bien juste avoir le plaisir d’écouter. .

Locuon Ancienne école Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 6 84 10 08 06

