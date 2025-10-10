Filaments interstellaires et intelligence artificielle: vers une intelligence augmentée Place Rafer entrée bd Cassini Marseille 4e Arrondissement

Filaments interstellaires et intelligence artificielle: vers une intelligence augmentée Place Rafer entrée bd Cassini Marseille 4e Arrondissement vendredi 10 octobre 2025.

Filaments interstellaires et intelligence artificielle: vers une intelligence augmentée

Vendredi 10 octobre 2025 à partir de 20h30. Place Rafer entrée bd Cassini Observatoire Astronomique de Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

L’association ANDROMEDE initie chaque année près de 7000 scolaires à l’astronomie. Elle réalise chaque année des expositions thématiques pour tous publics.

La formation des étoiles dans les galaxies se déroule dans des filaments composés de gaz (principalement d’hydrogène) et de petites particules solides appelées poussières interstellaires (principalement constituées de carbone). Selon l’endroit où se trouvent ces filaments et selon leurs propriétés physiques (densité, température) ils peuvent être difficiles à détecter dans les données. En particulier les filaments de faible densité ou les filaments situés dans des zones de très forte émission ne sont en général pas détectés.









Lors de cette conférence, je présenterai ces filaments tels qu’ils sont observés et je montrerai comment, grâce à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage profond supervisé, nous parvenons à les étudier comme jamais auparavant. L’intelligence artificielle (IA) devient ici une Intelligence Augmentée (IA) dans laquelle l’humain et la machine combinent leurs efforts et leurs expertises respectives pour explorer ces structures de façon tout à fait nouvelle que seule cette combinaison d’Intelligences permet.











Elle se déroulera à l’Observatoire historique de Marseille (entrée allée Jean-Louis Pons, 4e).



Entrée gratuite dans le cadre de la fête de la science, et sans réservation. .

Place Rafer entrée bd Cassini Observatoire Astronomique de Marseille Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Every year, the ANDROMEDE association introduces nearly 7,000 schoolchildren to astronomy. Every year, it organizes themed exhibitions for the general public.

German :

Die Vereinigung ANDROMEDE führt jedes Jahr fast 7000 Schulklassen in die Astronomie ein. Sie erstellt jedes Jahr thematische Ausstellungen für alle Zielgruppen.

Italiano :

L’associazione ANDROMEDE avvicina ogni anno quasi 7.000 scolari all’astronomia. Ogni anno organizza mostre a tema per il grande pubblico.

Espanol :

La asociación ANDROMEDE inicia cada año a cerca de 7.000 escolares en la astronomía. Cada año organiza exposiciones temáticas para el público en general.

L’événement Filaments interstellaires et intelligence artificielle: vers une intelligence augmentée Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-06 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille