Monplaisant

Filature de Belves Journée des Moulins

257 Route des Moulins Monplaisant Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Ouverture exceptionnelle de la filature de Belves le dimanche 17 mai dans le cadre de la fête des moulins de 14 h à 18 h.

Tarif réduit. .

257 Route des Moulins Monplaisant 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 83 05

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English :

L’événement Filature de Belves Journée des Moulins Monplaisant a été mis à jour le 2026-05-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne