Filature de Belves Journée des Moulins Monplaisant
Filature de Belves Journée des Moulins Monplaisant dimanche 17 mai 2026.
Monplaisant
Filature de Belves Journée des Moulins
257 Route des Moulins Monplaisant Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Ouverture exceptionnelle de la filature de Belves le dimanche 17 mai dans le cadre de la fête des moulins de 14 h à 18 h.
Tarif réduit. .
257 Route des Moulins Monplaisant 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 83 05
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English :
L’événement Filature de Belves Journée des Moulins Monplaisant a été mis à jour le 2026-05-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne