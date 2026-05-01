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Filature de Belves Journée des Moulins Monplaisant

Filature de Belves Journée des Moulins Monplaisant

Filature de Belves Journée des Moulins Monplaisant dimanche 17 mai 2026.

Adresse : 257 Route des Moulins

Ville : 24170 Monplaisant

Département : Dordogne

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Monplaisant

Filature de Belves Journée des Moulins

257 Route des Moulins Monplaisant Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Ouverture exceptionnelle de la filature de Belves le dimanche 17 mai dans le cadre de la fête des moulins de 14 h à 18 h.
Tarif réduit.   .

257 Route des Moulins Monplaisant 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 83 05 

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English :

L’événement Filature de Belves Journée des Moulins Monplaisant a été mis à jour le 2026-05-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne

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