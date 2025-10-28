Filiason 30 – ARME + Jorgen Teller / Sheik Anorak / Yang Yu-Chiao Ateliers de Bitche Nantes

Filiason 30 – ARME + Jorgen Teller / Sheik Anorak / Yang Yu-Chiao Ateliers de Bitche Nantes mardi 28 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-28 20:00 – 23:00

Gratuit : non Prix libre à partir de 3 € Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/apo-33/evenements/filiason-30-arme-jorgen-teller-sheik-anorak-yang-yu-chiao adulte

Soirée Filiason #30 Préparez-vous à une soirée déchaînée, entre rock mutant, poésie sonore et performances hors norme ! Au programme : ARME + Jorgen Teller (Création – Art Rock Punk Noise Poésie – Nantes/Copenhague) Yang Yu-Chiao (Performance Folk & Poésie Sonore – Taïwan) Sheik Anorak (Avant-Rock / Free Drum – Göteborg, Suède) h Attendez-vous à : Du rock barré et des guitares électriques sans limites,Des batteries totalement hallucinées,De la poésie délirante et incandescente,Des performances improbables qui brouillent les frontières,Une soirée complètement folle pour casser vos habitudes et vous mettre dans l’ambiance d’Halloween comme jamais !

Ateliers de Bitche Centre-ville Nantes 44000

http://www.ateliersdebitche.org 0632691782 https://apo33.org/?p=12375