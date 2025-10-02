Fille ou garçon ? Marion Rouxin et Éric Doria L’Atelier des arts vivants Changé

Fille ou garçon ? Marion Rouxin et Éric Doria

Être une fille ou un garçon ce facétieux duo sonde le genre en chansons et casse les codes dans ce spectacle joyeux et tendre !

Couleurs, goûts, jouets, vêtements qu’est-ce qui, dès l’enfance, distingue le masculin du féminin ? Marion Rouxin et Éric Doria posent la question et nous en soufflent une autre, en musique et si, sans se soucier des représentations, on essayait d’être tout simplement soi ?

En une dizaine de portraits chantés, accompagnés à la guitare et rythmés par les percussions corporelles, le binôme croque une jolie palette de personnages drôles, attachants, libres. En secouant gaiement les stéréotypes, il ouvre aussi avec tendresse la voie à la discussion en famille sur ces thématiques. Un concert enlevé et rafraîchissant !

Famille dès 6 ans

Spectacle programmé dans le cadre du festival Monte dans l’bus, organisé par Poc Pok. .

To be a girl or a boy: this mischievous duo explores the genre in song and breaks the codes in this joyful, tender show!

Ein Mädchen oder ein Junge sein: Dieses schelmische Duo untersucht das Geschlecht in Liedern und bricht die Codes in dieser fröhlichen und zärtlichen Show auf!

Essere una ragazza o un ragazzo: questo duo malizioso esplora il genere nella canzone, rompendo i codici in questo spettacolo gioioso e tenero!

Ser chica o ser chico: ¡este dúo travieso explora el género en canciones, rompiendo los códigos en este espectáculo alegre y tierno!

