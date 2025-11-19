FILLE OU GARÇON ? MARION ROUXIN ET ÉRIC DORIA PA de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins

FILLE OU GARÇON ? MARION ROUXIN ET ÉRIC DORIA

PA de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-11-19 11:00:00

fin : 2025-11-19

2025-11-19

Un duo musical aussi pétillant qu’intelligent

Qu’est-ce qu’être une fille ou un garçon aujourd’hui ?

Avec humour, poésie et énergie, Marion Rouxin et Éric Doria questionnent les stéréotypes à travers des chansons rythmées et sensibles.

Un spectacle musical et théâtral qui parle d’identité, d’amour, de tolérance, du regard des autres et du droit d’être soi. Un moment joyeux, à vivre en famille !

Durée 45 mn

Tout Public dès 6 ans.

PA de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32 culture@saint-brevin.fr

