FILLE OU GARÇON ? MARION ROUXIN ET ÉRIC DORIA PA de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins

FILLE OU GARÇON ? MARION ROUXIN ET ÉRIC DORIA
PA de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2025-11-19 11:00:00
Un duo musical aussi pétillant qu’intelligent
Qu’est-ce qu’être une fille ou un garçon aujourd’hui ?
Avec humour, poésie et énergie, Marion Rouxin et Éric Doria questionnent les stéréotypes à travers des chansons rythmées et sensibles.
Un spectacle musical et théâtral qui parle d’identité, d’amour, de tolérance, du regard des autres et du droit d’être soi. Un moment joyeux, à vivre en famille !
Durée 45 mn
Tout Public dès 6 ans.
