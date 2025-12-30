FILLE UNIQUE LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 Paris

FILLE UNIQUE Début : 2026-02-11 à 21:15. Tarif : – euros.

Un one-girl show drôle et sensible sur l’unicité, la solitude et les podiums qui se dérobent.Entre stand-up, sketchs et chansons, Hinde vous embarque dans son histoire déjantée où briller est une obsession… et la solitude, un effet secondaire.Fille unique chouchoutée comme un oeuf Fabergé, elle rejoue avec humour sa quête de podiums : boums, école, Popstars… et désillusions.Avec une énergie pop et une galerie de personnages aussi drôles qu’extravagants, Fille Unique démonte les clichés sur les enfants rois et les adultes qui ne rentrent pas dans toutes les cases, sauf pour y mettre des paillettes. Attention, ce spectacle contient des peluches et du second degré.Presse: Un vrai feu d’artifice sur scène ! 20 Minutes TV Hilante Voici Disney sous MDMA Fluide Glacial C’est très bien, mais repasse ton ourlet. Sa mère

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 2,rue saulnier 75009 Paris 75