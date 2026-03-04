Filles en scène « Spécial Icônes Féminines « , Restaurant La Fleur de Thym, Les Tavernes

Filles en scène « Spécial Icônes Féminines » Mardi 17 mars, 19h30 Restaurant La Fleur de Thym Gard

En mars, les femmes sont à l’honneur.

Filles en scène consacre cette édition spéciale aux icônes féminines qui ont marqué l’histoire de la musique et traversé les générations.

Des voix puissantes, engagées, inoubliables.

Des artistes qui ont inspiré, bousculé, rassemblé.

Le temps d’une soirée, la scène devient un espace d’expression, de partage et de célébration autour des grandes voix féminines d’hier et d’aujourd’hui.

Au programme :

Karaoké 100% collectif icônes féminines

Ambiance festive et fédératrice , Édition spéciale mois des femmes, Moment convivial entre amies.

Cet événement est ouvert uniquement aux femmes

Filles en scène propose une parenthèse musicale où chaque participante peut oser prendre le micro, vibrer collectivement et célébrer la place des femmes dans la culture et la société.

Restaurant La Fleur de Thym – Ribaute-les-Tavernes

Mardi 17 mars

20h30 – 23h30

Participation limitée – réservation obligatoire

Restauration sur place

Dress code suggéré : Glamour, chic ou touche violette en clin d’œil au mois des femmes.

Plus d’infos sur instagram « filles-en-scene » ou facebook « Filles en scène »

Restaurant La Fleur de Thym 95 Chemin du Landas, 30720 Ribaute-les-Tavernes Les Tavernes 30720 Gard Occitanie

