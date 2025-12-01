Filles et soie International Visual Theatre Paris
Filles et soie International Visual Theatre Paris jeudi 11 décembre 2025.
Jeune public et contes bilinguesen LSF et en français – Dès 6 ans – 45mn
Deux comédiennes, en français et en langue des signes française, font vivre ces histoires avec ombres et marionnettes de soie. Un spectacle sensoriel et poétique, à partager entre toutes les générations !
Compagnie Les bas-bleu
Mise en scène : Séverine Coulon
Assistée de : Alexandra Vuillet, Katell Borvon, Thumette Léon et Jean-Louis Ouvrard
Interprétation en français : Lison Goillot
Interprétation en Langue des signes Française : Lisa Martin
Médiatrice : Anne Chevalme
Collaboration artistique : Louise Duneton
Composition musicale : Sébastien Troester
Costume interprète LSF : Cécile Choumiloff
Chorégraphe : Lætitia Angot
Création lumière : Laurent Germaine & Benjamin Crouigneau
Construction décors : Olivier Droux
Assistant mise en scène théâtre d’objet : Benjamin Ducasse
Régie : Louise Baechler ou Rémi Le Bian
Crédit photo : R-Fabio Falzone
Un livre qui s’anime, des dessins qui prennent vie, des contes revisités… Filles & Soie pour toutes & tous nous plonge dans les univers de Blanche-Neige, La Petite Sirène et Peau d’Âne pour interroger les rôles filles-garçons et l’image de soi…
Le samedi 13 décembre 2025
de 16h00 à 16h45
Le jeudi 11 décembre 2025
de 19h00 à 19h45
payant
Tarifs : de 27€ à 6€, voir le détail des tarifs sur notre billetterie en ligne
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris
