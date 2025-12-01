Filles et soie International Visual Theatre Paris

Filles et soie International Visual Theatre Paris jeudi 11 décembre 2025.

Jeune public et contes bilinguesen LSF et en français – Dès 6 ans – 45mn

Deux comédiennes, en français et en langue des signes française, font vivre ces histoires avec ombres et marionnettes de soie. Un spectacle sensoriel et poétique, à partager entre toutes les générations !

Compagnie Les bas-bleu

Mise en scène : Séverine Coulon

Assistée de : Alexandra Vuillet, Katell Borvon, Thumette Léon et Jean-Louis Ouvrard

Interprétation en français : Lison Goillot

Interprétation en Langue des signes Française : Lisa Martin

Médiatrice : Anne Chevalme

Collaboration artistique : Louise Duneton

Composition musicale : Sébastien Troester

Costume interprète LSF : Cécile Choumiloff

Chorégraphe : Lætitia Angot

Création lumière : Laurent Germaine & Benjamin Crouigneau

Construction décors : Olivier Droux

Assistant mise en scène théâtre d’objet : Benjamin Ducasse

Régie : Louise Baechler ou Rémi Le Bian

Crédit photo : R-Fabio Falzone

Un livre qui s’anime, des dessins qui prennent vie, des contes revisités… Filles & Soie pour toutes & tous nous plonge dans les univers de Blanche-Neige, La Petite Sirène et Peau d’Âne pour interroger les rôles filles-garçons et l’image de soi…

Le samedi 13 décembre 2025

de 16h00 à 16h45

Le jeudi 11 décembre 2025

de 19h00 à 19h45

payant

Tarifs : de 27€ à 6€, voir le détail des tarifs sur notre billetterie en ligne

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-11T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-13T17:45:00+01:00

Date(s) : 2025-12-11T19:00:00+02:00_2025-12-11T19:45:00+02:00;2025-12-13T16:00:00+02:00_2025-12-13T16:45:00+02:00

International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris

International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris
https://ivt.mapado.com/event/566497-filles-et-soie +33153161818 contact@ivt.fr https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre