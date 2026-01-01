Filles et soie pour toutes et tous Place de gaulle Gueugnon

Filles et soie pour toutes et tous

Place de gaulle Foyer Municipal Gueugnon Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:00:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Spectacle bilingue LSF/RF

Séverine Coulon revisite les contes de Blanche-Neige, la petite sirène et peau d’âne et évoque avec humour l’obsession des apparences inculquée aux fillettes dès le plus jeune âge. L’album les trois contes de Louise Duneton se transforme en figurine de soie et les comédiennes (en français et langue de signes française) sont portées par la riche composition musicale de Sébastien Toester.

Un tryptique irrévérencieux retravaillé en accessibilité universelle (troubles neuro-développementaux,handicaps intellectuels, psychiques, sensoriels, moteurs, comportements atypique…) qui défait les stéréotypes avec fantaisie. Mise en scène Séverine Coulon d’après les trois contes de Louise Duneton. Interprétation Lison Goillot

Interprétation LSF Lisa Martin (ou Radia Lhoest Darkaoui)

6€ et 8€.

Pour toutes les générations dès 6 ans.

Réservation conseillée: 03.85.85.82.53 ou 06.12.43.59.32 (Lydia) .

Place de gaulle Foyer Municipal Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 82 53 jmartin@ville-gueugnon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Filles et soie pour toutes et tous

L’événement Filles et soie pour toutes et tous Gueugnon a été mis à jour le 2026-01-20 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne