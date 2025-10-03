Filles & Soie pour toutes & tous Théâtre d’Auxerre Auxerre

Filles & Soie pour toutes & tous

Théâtre d'Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : 2026-03-29 au 2026-04-01

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-03-29 2026-04-01

Il était une fille… Inspirée par l’album Les trois contes de l’illustratrice Louise Duneton, Séverine Coulon a créé une pièce de théâtre d’ombres, d’objet et de musique pour tous les publics à partir de 6 ans. Un manifeste féministe plein d’humour qui jette un sort aux diktats de l’apparence.

Peau d’Âne, Blanche-Neige, la Petite Sirène… Des légendes qui font grandir les filles mais leur rendent aussi la vie dure avec leurs séduisantes injonctions. “ Soit belle… ” chantonne en ritournelle une comédienne qui relie autant qu’elle relit les trois contes avec une douce irrévérence… Sa maison en forme de cube pivote sur elle-même comme les pages d’un livre, tantôt castelet pour les objets, tantôt soie à peindre ou écran pour les ombres. Une vraie lanterne magique habitée aussi et depuis peu par une comédienne sourde qui signe sa propre partition. Car l’égalité ne saurait être à moitié et ce spectacle atypique porte une attention délicate à l’accueil de toutes les sensibilités. Handicaps psychiques, sensoriels, moteurs… Filles & Soie pour toutes & tous augmente les contes anciens à l’aune de notre époque pour renouer le fil d’un monde où vraiment toutes et tous puissent se trouver chez soi… .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

