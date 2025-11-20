Filles & Soie pour Toutes & Tous Digoin

Filles & Soie pour Toutes & Tous

Séverine Coulon revisite les contes de Blanche-Neige , La petite sirène et Peau d’âne et évoque avec humour, dérision et légèreté l’obsession des apparences inculquée aux fillettes dès le plus jeune âge. Les dessins de l’album Les trois contes de Louise Duneton se muent tour à tour en figurines de soie ou en théâtre d’objets et les deux comédiennes, en français et en langue des signes française, sont portées par l’enthousiasmante composition musicale de Sébastien Troester.

Filles & Soie pour toutes & tous , défait les stéréotypes avec fantaisie, et ouvre des passages insoupçonnés vers les contes de notre enfance. Un triptyque irrévérencieux accessible à toutes et tous (troubles neurodéveloppementaux, handicaps intellectuels, psychiques, sensoriels, moteurs, comportements atypiques…). .

Salle des Fêtes Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 73 00 kzampolla@villedigoin.fr

