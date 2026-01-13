FILLES & SOIE POUR TOUTES & TOUS Lillico, Salle Guy Ropartz Rennes 14 et 15 janvier Ille-et-Vilaine

de 3,50€ à 10€

En français et en Langue des Signes Française

Séverine Coulon • Compagnie Les Bas-bleus • Bourgogne-Franche-Comté

Théâtre d’ombres et d’objets • Tout public dès 6 ans • 45 mn – En français et en Langue des Signes Française

En revisitant Blanche-Neige, La Petite Sirène, Peau d’Âne en théâtre d’ombre et d’objet, deux comédiennes évoquent avec humour, l’obsession des apparences.

Un spectacle accessible à toutes et tous (troubles neurodéveloppementaux, handicaps intellectuels, psychiques, sensoriels, moteurs, comportements atypiques…)

Avec la complicité de la Librairie La Courte Echelle, le mercredi 14 janvier.

Mer. 14 janvier à 15h et jeu. 15 janvier à 10h et 14h30

Lillico – Salle Guy Ropartz, Rennes – Dès 6 ans

Réservation : www.lillicojeunepublic.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-14T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-15T15:30:00.000+01:00

https://www.lillicojeunepublic.fr/Filles-soie-pour-toutes-tous.html

Lillico, Salle Guy Ropartz 14 Rue Guy Ropartz, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



