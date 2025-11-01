Filles & Soie pour toutes & tous Salle de spectacle Gueugnon

Filles & Soie pour toutes & tous Jeudi 29 janvier 2026, 20h00 Salle de spectacle Saône-et-Loire

Séverine Coulon revisite les contes de Blanche-Neige, La petite sirène et Peau d’âne et évoque avec humour, dérision et légèreté, l’obsession des apparences inculquée aux filles dès le plus jeune âge. Les dessins de l’album Les trois contes de Louise Duneton se muent tour à tour en figurines de soie ou en théâtre d’objet et les deux comédiennes, en français et en langue des signes française, sont portées par l’enthousiasmante composition musicale de Sébastien Troester.

Filles & soie pour toutes & tous, défait les stéréotypes avec fantaisie, et ouvrent des passages insoupçonnés vers les contes de notre enfance.

Un triptyque irrévérencieux accessible à toutes et tous (troubles neuro-développementaux, handicaps intellectuels, psychiques, sensoriels, moteurs, comportements atypiques…)

Salle de spectacle
Place Général De Gaulle, 71130 Gueugnon
Gueugnon 71130
Saône-et-Loire
Bourgogne-Franche-Comté

Compagnie Les Bas-bleus – Séverine Coulon