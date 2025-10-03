Filles uniques, l’exposition Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Chambéry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T12:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Venez découvrir la série BD Filles uniques, à travers une exposition dédiée aux cinq héroïnes créées par le duo de scénaristes Béka et l’illustratrice Camille Broutin Méhu : une plongée touchante au cœur des difficultés de l’adolescence, servie par un style graphique inspiré du manga.

Tous les tomes de la série sont à lire sur place pendant la durée de l’exposition.

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré curial 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479600404 https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery

Dargaud