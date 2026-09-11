Informations pratiques

Revin

Fills Monkey « We will drum you »

Place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin Ardennes

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-29

fin : 2027-01-29

Date(s) :

2027-01-29

Les Fills Monkey, c’est un langage universel, celui du son, celui de rythme, celui de la musique et de ses pulsations irrésistibles. Leurs coups de baguettes sont magiques et leurs battements parviennent droit au cœur ! Les Fills Monkey mixent énergie, humour, facéties et poésie, pour nous transporter, petits et grands, dans un monde suspendu entre ciel et terre, entre passé acoustique et futur numérique. Prenez place, respirez… on y est ! We will drum you. Durée : 1h15 Tout public.

.

Place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 55 71 contact@ville-revin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Fills Monkey is a universal language—the language of sound, rhythm, music, and its irresistible beats. Their drumsticks work magic, and their beats go straight to the heart! The Fills Monkey blend energy, humor, antics, and poetry to transport us all—young and old alike—into a world suspended between heaven and earth, between the acoustic past and the digital future. Take your seats, breathe… here we go! We will drum you. Running time: 1 hour 15 minutes. Suitable for all ages.

L’événement Fills Monkey « We will drum you » Revin a été mis à jour le 2026-09-11 par Ardennes Tourisme