Film « 13 jours 13 nuits » Salle le Gallion Saint-Trojan-les-Bains

Film « 13 jours 13 nuits » Salle le Gallion Saint-Trojan-les-Bains mardi 16 septembre 2025.

Film « 13 jours 13 nuits »

Salle le Gallion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16 20:30:00

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-09-16

Projection du film de Martin Bourboulon, drame d’après l’incroyable histoire vraie du Commandant Mohamed Bida.

.

Salle le Gallion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr

English : Movie « 13 days 13 nights

Screening of Martin Bourboulon’s film, a drama based on the incredible true story of Commandant Mohamed Bida.

German : Film « 13 Tage 13 Nächte »

Vorführung des Films von Martin Bourboulon, ein Drama nach der unglaublichen wahren Geschichte des Kommandanten Mohamed Bida.

Italiano :

Proiezione del film di Martin Bourboulon, un dramma basato sull’incredibile storia vera del comandante Mohamed Bida.

Espanol : Película « 13 días 13 noches

Proyección de la película de Martin Bourboulon, drama basado en la increíble historia real del comandante Mohamed Bida.

L’événement Film « 13 jours 13 nuits » Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes