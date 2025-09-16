Film « 13 jours 13 nuits » Salle le Gallion Saint-Trojan-les-Bains
Film « 13 jours 13 nuits » Salle le Gallion Saint-Trojan-les-Bains mardi 16 septembre 2025.
Film « 13 jours 13 nuits »
Salle le Gallion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-16 20:30:00
fin : 2025-09-16
Date(s) :
2025-09-16
Projection du film de Martin Bourboulon, drame d’après l’incroyable histoire vraie du Commandant Mohamed Bida.
.
Salle le Gallion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr
English : Movie « 13 days 13 nights
Screening of Martin Bourboulon’s film, a drama based on the incredible true story of Commandant Mohamed Bida.
German : Film « 13 Tage 13 Nächte »
Vorführung des Films von Martin Bourboulon, ein Drama nach der unglaublichen wahren Geschichte des Kommandanten Mohamed Bida.
Italiano :
Proiezione del film di Martin Bourboulon, un dramma basato sull’incredibile storia vera del comandante Mohamed Bida.
Espanol : Película « 13 días 13 noches
Proyección de la película de Martin Bourboulon, drama basado en la increíble historia real del comandante Mohamed Bida.
L’événement Film « 13 jours 13 nuits » Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes