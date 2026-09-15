Film 3D : Passesport pour la Lune Strasbourg
samedi 3 octobre 2026 · Strasbourg
Informations pratiques
Strasbourg
Film 3D : Passesport pour la Lune
1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-12-20 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Accompagnés de Séléné, une jeune astronaute, et son compagnon de voyage Amici, embarquez pour un voyage fascinant dans le futur vers la Lune. Dans chaque épisode, découvrez une cité lunaire imaginaire et ses particularités et les grands défis que pose l’exploration spatiale.
Production : IMICA, sur une idée originale du Vaisseau .
1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 26 69 info@levaisseau.com
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English :
L’événement Film 3D : Passesport pour la Lune Strasbourg a été mis à jour le 2026-09-10 par Le Vaisseau
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