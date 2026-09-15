Informations pratiques

Strasbourg

Film 3D : Passesport pour la Lune

1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-12-20 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Accompagnés de Séléné, une jeune astronaute, et son compagnon de voyage Amici, embarquez pour un voyage fascinant dans le futur vers la Lune. Dans chaque épisode, découvrez une cité lunaire imaginaire et ses particularités et les grands défis que pose l’exploration spatiale.

Production : IMICA, sur une idée originale du Vaisseau .

1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 26 69 info@levaisseau.com

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English :

L’événement Film 3D : Passesport pour la Lune Strasbourg a été mis à jour le 2026-09-10 par Le Vaisseau