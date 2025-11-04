Film A big bold beautiful journey Orbey

Film A big bold beautiful journey

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-04 20:30:00

fin : 2025-11-04 22:20:00

Date(s) :

2025-11-04

Imaginez pouvoir ouvrir une porte et la franchir pour revivre un moment décisif du passé. Sarah et David, deux inconnus célibataires, se lancent ensemble dans cette aventure.

Synopsis Imaginez pouvoir ouvrir une porte et la franchir pour revivre un moment décisif de votre passé. Sarah et David, deux inconnus célibataires, se rencontrent lors du mariage d’un ami commun et, par un incroyable coup du sort, se lancent ensemble dans une aventure grandiose drôle, fantastique et pleine d’émotions où ils revivent des instants marquants de leurs vies respectives. Ces souvenirs retracent leurs parcours et pourraient bien leur offrir une chance de transformer leur avenir. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Imagine being able to open a door and walk through it to relive a decisive moment from the past. Sarah and David, two single strangers, embark on this adventure together.

German :

Stellen Sie sich vor, Sie könnten eine Tür öffnen und durch sie hindurchgehen, um einen entscheidenden Moment aus der Vergangenheit noch einmal zu erleben. Sarah und David, zwei unbekannte Singles, lassen sich gemeinsam auf dieses Abenteuer ein.

Italiano :

Immaginate di poter aprire una porta e attraversarla per rivivere un momento decisivo del passato. Sarah e David, due single sconosciuti, intraprendono questa avventura insieme.

Espanol :

Imagine poder abrir una puerta y atravesarla para revivir un momento decisivo del pasado. Sarah y David, dos desconocidos solteros, se embarcan juntos en esta aventura.

