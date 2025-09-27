Film A feux doux (VO) Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Film A feux doux (VO) Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André samedi 27 septembre 2025.
Film A feux doux (VO)
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 17:30:00
fin : 2025-09-27 19:30:00
Date(s) :
2025-09-27
Drame,
Élégante octogénaire, Ruth Goldman reçoit un homme à déjeuner. Alors qu’elle pense poursuivre le rendez-vous galant vers une destination surprise, elle est menée à une résidence médicalisée.
Portée par un appétit de vivre insatiable et malgré sa mémoire capricieuse, Ruth s’y réapproprie son âge et ses désirs.
Durée 1h30.. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Film A feux doux (VO) Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-08-28 par Pléneuf-Val-André Tourisme