Film A la poursuite du Père Noël Orbey

Film A la poursuite du Père Noël

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-11 10:30:00

fin : 2026-01-11 12:15:00

Date(s) :

2026-01-11

Zoé, 7 ans, part en mission pour retrouver le Père Noël et réparer une erreur de cadeau une aventure malicieuse, drôle et pleine de magie.

Synopsis Zoé, 7 ans, en a assez que Timothée lui mène la vie dure. Pour se venger, elle demande au Père Noël une sarbacane à air comprimé, parfaite pour détruire le jouet préféré de Timothée. Sauf que le cadeau qu’elle reçoit à Noël n’est pas celui qu’elle attendait. Hors de question d’en rester là ! Zoé doit retrouver le Père Noël pour qu’il répare son erreur, quoi qu’il en coûte ! .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Zoé, 7, goes on a mission to find Santa Claus and make up for a gift mix-up: a mischievous, funny adventure full of magic.

