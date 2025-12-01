Film A la poursuite du Père Noël Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film A la poursuite du Père Noël

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-27 17:30:00

fin : 2025-12-27 19:00:00

2025-12-27

Comédie

Zoé, 7 ans, en a assez que Timothée lui mène la vie dure. Pour se venger, elle demande au Père Noël une sarbacane à air comprimé, parfaite pour détruire le jouet préféré de Timothée. Sauf que le cadeau qu’elle reçoit à Noël n’est pas celui qu’elle attendait. Hors de question d’en rester là ! Zoé doit retrouver le Père Noël pour qu’il répare son erreur, quoi qu’il en coûte !

Durée 1h37. A partir de 6 ans .

