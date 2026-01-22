Film: à pied d’œuvre Cinéma Le Palais Lourdes

Film: à pied d’œuvre

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 20:30:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Film de Valérie Donzelli avec Bastien Bouillon, André Marcon, Virginie Ledoyen

1h 32min | Comédie dramatique | France

Achever un texte ne veut pas dire être publié, être publié ne veut pas dire être lu, être lu ne veut pas dire être aimé, être aimé ne veut pas dire avoir du succès, avoir du succès n’augure aucune fortune.

> Tarif normal 6€

> Tarif de 26 ans 3€

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

.

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

English :

Film by Valérie Donzelli with Bastien Bouillon, André Marcon, Virginie Ledoyen

1h 32min | Comedy drama | France

Completing a text doesn’t mean being published, being published doesn’t mean being read, being read doesn’t mean being loved, being loved doesn’t mean being successful, being successful doesn’t mean being rich.

> Regular price: 6?

> Price 26 years old: 3?

Information at: cinema@ville-lourdes.fr

