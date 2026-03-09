Film A pied d’oeuvre Orbey
23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Début : Lundi 2026-03-09 20:30:00
fin : 2026-03-09 22:00:00
2026-03-09
Synopsis À pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un homme qui renonce à son métier dont il ne comprend plus le sens pour se consacrer à sa véritable passion, l’écriture. Mais être publié ne veut pas dire gagner sa vie… .
23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr
English :
The true story of a man who stops his job, the meaning of which he no longer understands, to devote himself to his passion: writing. Being published doesn’t mean making a living.
